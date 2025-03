Energieautonom? „Tirol hat noch viel Aufholbedarf“

Auch positive Meldung ist im Bericht enthalten

Dennoch fällt der Bericht nicht gänzlich negativ aus. In Sachen Neubauten habe man seit 2023 in Tirol das Ziel verfolgt, nur noch Passivhausqualität zu erreichen. Dies sei laut Global 2000 positiv, wenngleich man anmerkt: „Allerdings war der durchschnittliche Energiebedarf von geförderten Neubauten 2023 dann tatsächlich bei 28 kWh/m2, was in etwa doppelt so hoch liegt wie bei Passivhausqualität.“ Auch die niedrige Sanierungsrate von 1,3 Prozent liege unter der erforderlichen Marke (3 Prozent).