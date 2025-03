Le Mans winkt! Im Tresor liegt Hofers Ticket

Bereits in drei Wochen geht’s in Le Castellet (Fra) mit der fünfteiligen Meisterschaft los. Die Erinnerungen an das letzte Jahr auf diesem Kurs sind nicht so prickelnd: „Unser Kunde wurde eine Runde vor der Rückkehr an die Box abgeräumt, das gleiche ist in Jeddah passiert, da wartete ich schon aufs Einsteigen. Dabei waren wir immer gut unterwegs, es war unglücklich“, so Hofer.