ISTA-Baustelle: „Aushub birgt Gefahr von Muren“

Der Ausbau des Institute of Science an Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg lässt bei Anrainern wie Grünen die Alarmglocken schrillen. Neben einem „Behördenskandal“ wird auch „Gefahr im Verzug“ geortet. Denn der Erdaushub der Baustelle werde in einem topografisch schwierigen Gebiet deponiert. Rund 200.000 Kubikmeter werden hier bewegt.