50 Kilo Cannabis am Dachboden: Haftstrafe

Wie es zu den rauen Mengen an Cannabis kam, dessen Blüten er auf seinem Dachboden trocknete, erklärte der 54-Jährige am Landesgericht: „Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel konsumiert, weshalb ich selbst anbauen wollte, um Geld zu sparen“, sagte er lakonisch. Er habe Samen in Wien gekauft und diese in einer Waldlichtung in der Nähe seiner Tiroler Wohnung gesetzt, berichtete er. Dann habe er „abgeerntet und alles getrocknet“.