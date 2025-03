FC Bayern trauert: Ehemaliger Präsident verstorben

Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntagvormittag bekanntgab, verstarb Scherer im Alter von 85 Jahren in München. Scherer war im Juli 1971 Mitglied bei den Bayern geworden und mehr als 30 Jahre in verschiedenen Gremien der Vereinsführung aktiv gewesen. Von 1985 bis 1994 fungierte er als Präsident und war Vorgänger des im Vorjahr verstorbenen Franz Beckenbauer.