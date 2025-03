Austria-Fan überfiel eine Bullen-Anhängerin

Fan-Utensilien als Raubbeute

Am 2. November 2024 war die Frau beim Spiel Red Bull Salzburg gegen den GAK im Stadion. Am gleichen Tag spielte auch die Austria im Stadtteil Maxglan gegen Dornbirn. Nach Abpfiff beider Spiele kam es am Heimweg zu einer mutmaßlichen Straftat: Vor einem Wohnhaus sollen sich Austria-Anhänger und ein Bullen-Fan gegenseitig angepöbelt und dies dann auch in der Tiefgarage fortgesetzt haben. Als die Frau – mit Schal und Tuch in Bullen-Farben unterwegs – die Tiefgarage erreichte und aus dem Wagen stieg, bemerkte dies ein violetter Anhänger und nahm ihr daraufhin mit Gewalt die Fan-Utensilien ab.