So viele Punkte wie nie

Mit einem „Dreier“ am Tivoli könnte die Austria den 14. Ligasieg feiern und vor der Punkteteilung mit 46 (!) Zählern in die Länderspielpause gehen. Seit der Ligareform 2018 hatten die Veilchen zu diesem Zeitpunkt nie mehr Körner auf dem Konto. Die Spieler und Trainer bleiben weiter demütig, doch allen ist sehr wohl bewusst, was der Verein heuer noch erreichen kann. Neben dem Höhenflug in der Liga soll am 2. April endlich das Cupfinale fixiert werden. „Damit hätte vor der Saison niemand gerechnet. Man merkt, dass wir noch viel vorhaben. Keiner verliert die Gier, den Hunger nach Erfolgen. In den Trainings geht’s zu vom Feinsten“, schwärmt Helm.