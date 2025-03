E-Scooter-Fahrer (20) von Pkw erfasst und verletzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall Freitagmittag in Hall in Tirol! Ein in Tirol lebender Venezolaner (20) war mit einem E-Scooter unterwegs, als er von einem Pkw erfasst wurde. Der Mann kam er zu Sturz und wurde verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen und den Autofahrer, der einfach davonfuhr.