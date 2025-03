Die frechen „Biester“ jagen wieder das große Geld

Das Wichtigste vorab: Vorkenntnisse sind zwingend nötig. Wer sich unbedarft in die zweite Staffel der ORF-Eigenproduktion „Biester“ wirft, der wird von den vielen aufbauenden Handlungssträngen förmlich erschlagen. Das Mädelsquartett Jenny (Anja Pichler), Vero (Mara Romei), Nelly (Fanni Schneider) und Tiz (Theresa Riess) durchlebt in den ersten beiden Folgen Abenteuer und Entwicklungen in einer Rasanz, dass einem schwindlig werden kann. Die Vorzeichen haben sich gedreht: Während die „Rich Kids“ Nelly und Tiz plötzlich mit gesperrten Kreditkarten umgehen müssen, haben Jenny und Vero zugeschlagen und ihren Status verbessert.