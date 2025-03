Finanzberater scheiterte mit Klage gegen Gemeinde

Eine Wiener Finanzberatungsfirma klagte die obersteirische Gemeinde St. Peter am Kammersberg, weil diese vorgeschlagene Einsparungsmaßnahmen nicht umgesetzt und kein Honorar bezahlt hätte – und scheiterte in erster Instanz vor Gericht in Leoben. Bemerkenswert ist eine Begründung des Urteils.