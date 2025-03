Tiroler Verein nimmt die Eltern in die Pflicht

Vor allem Soziale Medien im Fokus

Der Verein sieht Handys in Schulen nicht als Problem, „wohl aber die sozialen Medien und die Geiselhaft, in die sich unsere Kinder dort begeben“. Deshalb würde man sich statt eines Aus von Mobiltelefonen ein „Soziale-Medien-Verbot“ in Schulen wünschen. Über Hintergrund-Mechanismen dieser Apps, die vor allem wirtschaftlicher Natur seien, müssten Schüler, aber auch Eltern aufgeklärt werden.