Falscher Polizist zockte Innsbruckerin (80) ab

Gegen 13.15 Uhr wurde am Dienstag die Frau von einem bislang Unbekannten angerufen, der sich als Polizist ausgab. „Mit einem mäßigen Tiroler Dialekt setzte er die 80-Jährige darüber in Kenntnis, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und in weiterer Folge festgenommen worden sei“, erklärt die Exekutive.