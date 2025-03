Schlägerei unter Kickern: Sie müssen zum Rapport!

Causa landet in Strafsenat

„Wir warten den Schiedsrichterbericht sowie den ausführlichen Polizeibericht ab, der in diesen Tagen eintreffen soll. Sobald uns das alles vorliegt, sehen wir uns die Details genauestens an und laden die Betroffenen zu Gesprächen im Verband vor“, heißt es von Seiten des TFV. In der Folge werde die Causa in der Sitzung des Strafsenates besprochen. „Es wird dann auch darüber diskutiert, welche Konsequenzen den Beteiligten drohen könnten.“