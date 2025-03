Zwei Schritte nach vorne und einen zurück

Bereits vor Salzburgs Gastspiel bei Altach schrieb die „Krone“, dass die Bullen in dieser Saison erst einmal drei Liga-Siege in Folge gefeiert haben. Dabei sollte es auch bleiben, denn der Vizemeister kam beim Schlusslicht über ein 1:1 nicht hinaus. Was einmal mehr deutlich unter Beweis stellte, dass heuer die Konstanz in den Leistungen fehlt.