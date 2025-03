So geht Karius-Frau Leotta in Düsseldorf einkaufen

Auswärtssieg

Das Wichtigste: Der Familie scheint‘S gut zu gehen. Und auch sportlich läuft‘s für Karius einigermaßen. Der 2:1-Auswärtssieg von seinem Klub Schalke am Samstag bei Hertha in der zweiten deutschen Liga – Karius spielte durch – war der zweite Sieg in Folge. Erstmals in dieser Saison gab‘s für Königsblau zwei Dreier hintereinander.