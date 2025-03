Keine Zigarette mehr: Mir fehlt der Kick

Ein Leser warnte am „Krone“-Telefon: „Richten Sie dem aus, der auf Zigaretten verzichtet, dass das am schwersten ist.“ Der gute Mann hat recht. Drei Tage ohne Rauchen liegen hinter mir, und ja: Es nervt und ist mühsam. Von täglich 7 Glimmstängeln auf null kostet Überwindung. Aber ich will nicht der Erste sein, der die „Krone“-Challenge verliert. Dabei ist es gar nicht so sehr das Nikotin – ich habe immer die geringste Menge -, das mir abgeht, sondern die kurze Pause im stressigen Alltag und der vermeintliche Energie-Kick, den mir das Qualmen gibt. Vielleicht nutze ich den morgigen Sonntag, der vom Fastengebot ausgenommen ist, für eine Zigarette. Noch besser: Ich mach’s nicht.