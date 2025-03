Verunglückter Österreicher (68) tot geborgen

Tragödie in Obergurgl! Der Österreicher (68) hatte sich am Mittwoch alleine auf eine Skitour auf die Liebener Spitze begeben. Nachdem der Mann nicht zurückgekehrt war, wurde er im Zug eines Suchfluges am Fuß einer Felspassage unterhalb des Nordwest-Grates der Liebener Spitze entdeckt. Der 68-Jährige konnte leider nur noch tot geborgen werden.