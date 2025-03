Tischler in Tirol wurden vor den Vorhang geholt

Donnerstagabend wurde bereits zum vierten Mal von proHolz Tirol in Kooperation mit der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter sowie der Kammer der Ziviltechniker die „Auszeichnung für Gestaltung und Tischlerhandwerk“ verliehen. In den sechs Kategorien Innenraumgestaltung, Einrichtungen im privaten Umfeld, Designobjekt, Bautischlerarbeiten, Renovierung sowie Export gab es in Summe 76 Einreichungen.