Reitet Winnetou bald wieder durch Winzendorf?

Diskussionen um sein Wohnhaus ärgerten Intendant Martin Exel so, dass er das Handtuch warf und das Ende der Karl-May-Festspiele in Winzendorf ankündigte. Nun könnte sich das Blatt doch noch zum Guten wenden und Winnetou und Old Shatterhand werden vielleicht 2026 wieder durch den Steinbruch reiten.