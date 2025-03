Haltungsfehler kosten vielen Fischen das Leben

Jährlich sterben Tausende Fische in Tirol einen vermeidbaren, stillen Tod aufgrund von Haltungsfehlern. Der in Jenbach ansässige Verein „Aquarienfreunde Tirol“ hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, zu informieren und bei Fragen mit Expertise zur Seite zu stehen. Das Wissen geben sie an die nächsten Generationen weiter.