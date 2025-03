Ohne Kaffee fehlt einfach der morgendliche Kick

Richtig hart ist’s aber in der Früh den obligatorischen Cafe Crema wegzulassen. Schließlich sorgt der für den Kick in den Tag – selbst wenn dieser Effekt nur Einbildung ist. Das fehlende Mahlen der Kaffeebohnen schmerzt so fast in den Ohren. Früchte- oder Kamillentee sind nach den ersten beiden Tagen keine wirkliche Alternative. Die nette Kollegin empfahl nun, es einmal mit Matcha Tee zu versuchen. Ich halte Sie am Laufenden, ob’s wirklich was hilft.