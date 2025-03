Rätsel um Frauenleiche in 3400 Metern Höhe gelöst

Tragischer Tod am Berg: Das Rätsel um die Identität jener Frauenleiche, die am Montag am Zuckerhütl in den Stubaier Alpen in Tirol in rund 3400 Metern Höhe entdeckt worden war, konnte jetzt gelöst werden. Zum Unglück dürfte es bereits am Wochenende gekommen sein.