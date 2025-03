Abschied für die Ewigkeit von Stute „Felicitas“

Lichtblick auf vier Hufen

Diese Seele war „Felicitas“! Und sie folgte ihrer Berufung an der Seite von ihrer Lebensretterin Roswitha Zink, die vor 24 Jahren in Wien den „Lichtblickhof“ gründete. Ein Ort, an dem mit voller Kraft an Wunder geglaubt wird! Mit unendlicher Hingabe verweilte „Felicitas“ an den Betten schwer kranker Kinder, atmete und fühlte mit ihnen. Und immer wieder bewies sie: Aufgeben ist keine Option – weil immer was geht.