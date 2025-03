Brettspiele für das Frühjahr gewinnen

One Round? – Der Wortschatz-Wettlauf!

In One Round? versuchen Sie gemeinsam, Wörter in eine logische Reihenfolge zu bringen. Das Problem? Jedes neue Wort muss genau zwischen zwei bereits liegenden Begriffen eingeordnet werden. Wer an der Reihe ist, darf einen Hinweis geben – doch nur mit klugem Denken und kreativen Assoziationen gelingt es, den richtigen Platz zu finden. Wird die Karte falsch gelegt, schmelzen die Lebensmarker dahin. Eine Herausforderung, die mit jedem Zug kniffliger wird!