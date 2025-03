Die „Krone“ bringt Sie zum Cirque du Soleil

Atemberaubende Akrobatik trifft auf Technik – so könnte man die Show „Kurios – Kuriositätenkabinett“, welche erstmals in Wien aufgeführt wird beschreiben. Am Gelände der Hermine-Jursa-Gasse in Wien - Neu Marx wurde bereits am 16. Februar das brandneue Grand-Chapiteau Zelt aufgebaut und die Show erfreut sich sensationeller Nachfrage. Bereits Wochen vor dem Start sind bereits 90.000 Tickets verkauft worden.