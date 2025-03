Zukunft: Ist digital immer die Lösung?

Spielerisch die Welt der Digitalisierung entdecken

Die vergangenen Ausstellungen konnten das Thema Digitalisierung bereits gekonnt in Szene setzen: Mehr als 26.500 Besucher tauchten in die Welt von „Mensch + Maschine“ und „Smart Data“ ein. Seit Anfang 2023 wurden im Haus der Digitalisierung weitere 116 Veranstaltungen mit rund 11.500 Teilnehmenden durchgeführt. Mit Formaten wie Digi-Talks on Tour, Cybersicherheit, KI im Tourismus oder anderen Workshops konnten alleine 2024 rund 4000 Unternehmensvertreter erreicht werden. Besonders erfreulich: Mehr als 5000 Schüler konnten im Science Lab spielerisch die Welt der Digitalisierung entdecken.