Straße und Schiene für Pendler und Wirtschaft

Straßen und Radwege

Möglich machen sollen das, bei angespannten budgetären Verhältnissen, auch starke Investitionen in die Infrastruktur. Ein Beispiel aus der Vergangenheit: Von April 2023 bis Februar 2025 wurden mehr als 700 Baumaßnahmen zum Erhalt und Neubau von Landesstraßen in mehr als 500 Gemeinden umgesetzt. Gleichzeitig wurden auch 251 Radverkehrsprojekte verwirklicht, in 220 Kommunen setzte der Straßendienst 318 Nebenanlagenbauten um. Insgesamt flossen dafür mehr als 251 Millionen Euro.