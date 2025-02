Skifahrer (16) krachte mit voller Wucht gegen Zaun

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstag gegen 9.30 Uhr. Im Skigebiet Zillertal Arena fuhr der 16-Jährige mit den Skiern auf der schwarzen Piste mit der Nummer 33a in Richtung Tal. „Dabei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle“, heißt es von den Ermittlern.