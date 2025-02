Türsteher prügelte Gast: „Hat mich provoziert!“

Einen betrunkenen Gast, der ihn provoziert haben soll, hat ein Türsteher vor einer Après-Ski-Bar in der Steiermark so massiv geschlagen, dass der 29-Jährige seitdem unter schwersten Dauerfolgen leidet. Am Dienstag stand der 25-Jährige in Leoben vor Gericht und beteuerte, dass es ihm leidtue: „Aber wir müssen streng sein.“