Luchs „Charly“ schnuppert jetzt oststeirische Luft

Nachdem es zuletzt traurigere Nachrichten aus dem oststeirischen Herberstein gegeben hatten – die Löwennachzucht war verstorben – gibt es jetzt wieder einen zum Freuen: Ein Karpaten-Luchs ist eingezogen. Frisch aus dem Zoo Nürnberg (D) kam er am Freitag an und dürfte sich schnell im Steirischen wohl gefühlt haben: „Er war natürlich zunächst etwas gestresst, nahm aber gleich sein Futter an“, so der zoologische Leiter, Veterinär Reinhard Pichler. Zunächst verbrachte er einige Tage in einem kleinen Gehege, um sich an die oststeirischen Gefilde zu gewöhnen, Dienstagfrüh war es aber soweit: Der Vierbeiner, der im Juni ein Jahr alt wird, konnte in sein Riesengehege umziehen und tat das mit sichtlicher Freude und ohne Scheu. Nur Minuten später hatte er schon alles erkundet und markiert und machte es sich auf einem Baum bequem.