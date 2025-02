Journalismusakademie bietet Talenten wieder Chance

Interviews führen, komplexe Zusammenhänge recherchieren, mit den unterschiedlichsten Themen und Persönlichkeiten in Kontakt kommen – ein Beruf im Journalismus ist erfüllend und abwechslungsreich. Doch der Einstieg in die Branche ist nicht immer ganz einfach. Wer für den Start gerüstet sein und im besten Fall auch gleich Praxiserfahrung sammeln möchte, ist bei der Tiroler Journalismusakademie an der richtigen Adresse. Der fünfwöchige Lehrgang geht im August in die 13. Runde.