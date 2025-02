Junger Raser (18) bretterte mit 169 km/h über A12

Mit Probeschein fast 70 km/h zu schnell

Der junge Mann war mit stolzen 169 km/h unterwegs. Erlaubt waren in diesem Bereich jedoch nur 100. Wie sich bei der Kontrolle anschließend herausstellte, war der Einheimische noch auf Probe. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle noch abgeben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz erfolgt.