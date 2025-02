„Arschlings“, „wompat“ und sooo „gschdiascht“

Im äußersten Norden Tirols beginnt der alemannische Dialektraum. Wenngleich in Österreich nur im Westen Tirols und in Vorarlberg beheimatet, wird Alemannisch in einem großen Gebiet gesprochen, etwa in Schwaben in Bayern, in Teilen der Schweiz und im französischen Elsass. Und dann gibt es noch Liechtenstein – der einzige Staat, der komplett im alemannischen Dialektraum liegt. Doch auch innerhalb eines Dialektraumes gibt es in Tirol große Unterschiede.