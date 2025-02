Staffel 12: Es wird wieder um Investments gebuhlt

Up to date bleiben

Für Jäger gelten in der Entscheidung klare Faktoren. „Es muss skalierbar sein und die großen Märkte erreichen. Für einen Investor ist das vielleicht ein flotter Spruch, aber man kann schon auch einmal zufrieden sein, wenn man den Menschen und der Umwelt wirklich Gutes tut. Ab einem gewissen Zeitraum würden wir aber auch gerne eine Vervierfachung des Kapitals erreichen. Drei bis vier Jahre Geduld muss man für so ein Projekt mitbringen.“ Für den Millionär ist „2 Minuten, 2 Millionen“ ein Portal, um selbst dazuzulernen. „Wenn man an so einer Sendung teilnimmt, bleibt man immer up to date und erfährt viele Dinge aus der Alltagsrealität. Vor allem lernt man aber viel daraus, wie man Dinge nicht machen sollte – das ist die beste Schule.