Bären beenden Winterruhe und der Schnee kommt

Schließlich nahm die Bärin den Schnee aber sehr gelassen und lässt sich jetzt täglich in der Außenanlage blicken, im Moment jedoch in erster Linie, um sich morgens ihr Frühstück zu genehmigen. Ganz anders Bär Aragon, dem seine 32 Jahre schon in den Knochen stecken. „Nach der seit November andauernden Winterruhe machen seine alten Gelenke verständlicherweise noch nicht so mit. Er wird aber medizinisch betreut und erhält unterstützende Medikamente. Der Wille ist auf jeden Fall da und der Appetit auch“, so Grebner.