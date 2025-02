Dieses Pflegeheim wird nun selbst zum „Pflegefall“

Technikräume schwer beschädigt

Durch die sintflutartigen Regenfälle im vergangenen Juni sowie das verheerende Hochwasser im September hat das Gebäude starke Schäden an der Bausubstanz davongetragen. Vor allem die Technikräume im Keller wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. In Folge muss das Heim nun generalsaniert werden.