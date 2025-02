Urin „stinkt“ Badegästen weit nicht am meisten

Schwachstelle Kantine – leider nicht immer offen

Kritik gibt es auch an der Kantine, die immer wieder geschlossen ist. Der Pächter betreibt vier Standorte am Gelände, deren gleichzeitige Bewirtschaftung sich im Winter nicht rentieren. Derzeit ist sie am Eislaufplatz regelmäßig, im Hallenbad nur bei Bedarf geöffnet. Das Problem sei auch, dass laut Alajbeg die Lehrer den Aufenthalt der Schüler in der Kantine nicht gerne sehen. „Sie spielen dort nur mit dem Handy, kaufen ungesunde Süßigkeiten und nicht jeder kann sich eine Jause oder Süßigkeiten leisten“.