Callboy betäubte Opfer und raubte 30.000 Euro

Betäubungsmittel ins Bier gemischt

Es passierte am 24. Mai 2023 in der Wohnung des Opfers in Mattsee. Über die Plattform „Planet Romeo“ hatten sich der Angeklagte und das Opfer verabredet. Gemeinsam tranken sie in der Wohnung Bier. „In einem unbeobachteten Moment“ soll der Rumäne seinem Opfer ein unbekanntes Betäubungsmittel ins Getränk gemischt haben, so der Ankläger. Der Salzburger verlor das Bewusstsein und wachte erst Stunden später mitten in der Nacht wieder auf. „Ich hatte fürchterliche Kopfschmerzen“, erzählte das Opfer im Zeugenstand. Erst tags danach habe er das Fehlen von Geld bemerkt: rund 30.000 Euro in verschiedenen Währungen. Mehrfach probierte er den vermeintlichen Callboy anzurufen, vergeblich. Auch der Account auf der Online-Plattform war schon gelöscht. Danach ging er mit seinem Anwalt zur Polizei.