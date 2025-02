Falsche Milde für verurteilten TikTok-Täter

Um rund ein Drittel weniger

Im Detail hat der Kosovare (28) im Jänner 2025, ein halbes Jahr nach der Verurteilung und zwei Monate nach der rechtskräftigen Bestätigung , eine „Herabsetzung der Tagessatzhöhe“ beantragt. Als Grund gab er Nachwuchs an: Seine Ehefrau erwarte ein Kind. Das wirke sich auf sein Einkommen aus. Das Landesgericht folgte der Bitte und reduzierte die Tagessatzhöhe der Strafe von 19 auf 11 Euro. Damals hatte der Kosovare neben 18 Monaten bedingter Haft auch eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 360 Tagessätzen zu je 19 Euro, in Summe also 6840 Euro, erhalten.