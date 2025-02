Feuersbrunst richtet Riesenschaden bei Sturm an!

Vor dem Auswärtsspiel von Sturm Graz in Wolfsberg hat der Bundesliga-Spitzenreiter eine richtig böse Überraschung erlebt! Im Trainingszentrum in Graz-Messendorf brach in der Nacht auf Samstag ein Feuer aus und richtete viel Schaden an. „Das Zeugwart-Kammerl ist mehr oder weniger ausgebrannt. Trainingssets, Dressen, Schuhe und Regenjacken wurden vernichtet“, bestätigte Pressesprecher Stefan Haller. Der Brand dürfte von einem defekten Kühlschrank ausgegangen sein.