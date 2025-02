Grüne Bauern drängen in die Landwirtschaftskammer

Bei der niederösterreichischen Landwirtschaftskammerwahl am 9. März treten auch die Grünen Bäuerinnen und Bauern (GBB) an. Spitzenkandidat Johann Müllner und Listenzweite und -dritter Lena Heher und Karl Breitenseher sind nun mit EU-Delegationsleiter Thomas Waitz in den Wahlkampf gestartet. Sie wollen sich künftig in der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer für „eine ökologisch orientierte, sozial gerechte Landwirtschaft im Einklang mit der Natur“ einsetzen. Schwerpunkt beim Besuch auf dem Biohof Heher in Mank waren die aktuellen Herausforderungen für die heimische Landwirtschaft.