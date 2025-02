Line Dance: Auch Steirer von Tanz-Boom erfasst

Zur ausgewählten Gute-Laune-Musik wippen die Knie und schwingen die Arme. Die in Reih’ und Glied formierte Gruppe setzt sich in Bewegung, zwei Schritte nach vorne, vier mit Drehung zurück, Hände klatschen, in den Boden stampfen, Drehung zur Seite. Gar nicht so leicht, da heißt es mitdenken, um nicht aus der Reihe zu tanzen. Auch nach der x-ten Wiederholung ist die Freude am Tanzparkett spürbar. Im Nu prägen sich die einzelnen Schritte so ein, dass sich die Füße wie von selbst bewegen.