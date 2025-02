Raffl-Tor konnte nur einen Punkt retten

Sind das wirklich die Eisbullen? Das musste sich so mancher Eisarena-Besucher am Freitagabend gefragt haben. Denn nicht nur Salzburgs „Wings-for-Life“-Jerseys, die es danach zu erwerben gab, waren gewöhnungsbedürftig, sondern auch die heftige Magerkost des Meisters auf dem Eis in den ersten zwei Drittel. Bei der Rückkehr von Kapitän Raffl ging vom Start weg sehr wenig, war mehr Krampf als Kampf im Spiel der Bulls. Dabei konnte Trainer David bis auf Kosmachuk (kränkelte schon zuletzt) aus dem Vollen schöpfen. 7:14 Torschüsse sagen einiges über den Startabschnitt. In dem die Bulls in Unterzahl das 0:1 kassierten. Goalie Tolvanen musste mehrmals in extremis retten, hatte auch Glück. Wie Gegenüber Wieser, einst Eisbulle, bei Robertsons Stangenknaller.