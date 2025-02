Entwarnung nach Masern-Alarm im Tiroler Unterland

Öffentlicher Aufruf widerrufen

Am Donnerstagabend hatte das Land in einer Aussendung von einer Masernerkrankung in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) berichtet. Betroffen sei ein Kind, hieß es. Dieses sei auch in einem Gasthaus gewesen. Daher erfolgte ein öffentlicher Aufruf mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. Nach dem negativen Test wurde dieser nun widerrufen.