„So etwas kann ich einfach nicht tolerieren“

Zwischenstopp in Düsseldorf auf dem Weg in den Urlaub. Ausgerechnet in der deutschen Tischtennis-Hochburg. Doch Wr. Neustadts Klubchef Franz Gernjak verspricht: „Ich bin nicht hier, um Timo Boll zu uns zu holen.“ Brauchen könnte er die Legende: Denn Gernjak feuerte Legionär Amirreza Abbasi – ausgerechnet vor der Zitterpartie am Freitag bei Grodzisk im Viertelfinale der Champions League.