So klappt Valentinstag auf den letzten Drücker

Rund 2000 Rosen warten am Valentinstag im Blumengeschäft von Manuel Kaufmann in St. Michael im Lungau. Der Florist hat mit der Mega-Blumenlieferung vor allem für die spontan entschlossenen Herren vorgesorgt: „Die Urlauber in den Hotels bestellen gerne vor. Einheimische hingegen kommen erst am Abend nach der Arbeit zu uns“, erzählt Kaufmann.