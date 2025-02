Mödling bekommt nun zwei „Halbzeit-Bosse“

Viele Pläne für die Zukunft

Zu tun gibt es viel. Und auch große Einigkeit zwischen Rot und Grün ist vorhanden. So wolle man beispielsweise die Bürger in zukünftige Projekte mit einbeziehen. Und auch der Klimaschutz sei für beide immens wichtig. Ein neues Verkehrskonzept – das aktuelle ist aus dem Jahr 2003 – wird überarbeitet. Wohnen – vor allem für junge Leute – soll wieder leistbar werden. „Die Jugend soll sich hier willkommen fühlen“, so Rainer Praschak. „Wir sind eine Schulstadt, aber wir bieten zu wenig ‘Ambiente‘ für die Jungen“.