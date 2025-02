„Wenn ich es nicht tue, werde ich es bereuen“

„Habe noch wenig Risiko“

Stephan Windauer aus Bergheim ist ein Beispiel für einen sehr jungen Ein-Personen-Unternehmer. „Wenn ich den Schritt nicht gehe, werde ich es bereuen“, sagt er über seinen Solo-Start. Der inzwischen 20-Jährige hat bei der Salzburg AG eine Lehre zum Applikationsentwickler absolviert. Danach machte er sich selbstständig. Seit Juni 2024 bietet er Softwarelösungen und die Erstellung und Betreuung von Homepages an. Seine Dienstleistung richtet sich insbesondere an kleinere Betriebe, wie es sie in Salzburg ja viele gibt. „Es läuft gut. Und in meinem Alter habe ich noch wenig Risiko, weil ich noch bei meinen Eltern wohne“, so Windauer.