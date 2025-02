Grazer Messe-Vorstand wird nicht wiederbestellt

Der Tiroler Armin Egger wurde vor 16 Jahren nach Graz geholt, um die Messe-Congress Graz Betriebs GmbH zu sanieren – das ist in den darauffolgenden fünf Jahren gelungen. „Die dritte Amtsperiode war durch den Corona-Shut-Down und die sich nur langsam erholende Wirtschaft geprägt. Aber auch hier zeigt die Tendenz in den letzten Monaten wieder klar nach oben“, schreibt Egger in einer Aussendung.