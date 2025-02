„Spätstarter“ schreibt Motorsport-Märchen

Nachhaltiger Motorsport

Am NXT Gen Cup fasziniert ihn vor allem der Elektro-Antrieb. „Damit setze ich nicht nur ein Zeichen für nachhaltigen Motorsport, sondern nutze auch die enorme mediale Reichweite dieser innovativen Rennserie“, freut er sich. Nach einem vor allem finanziell fordernden Jahr bei der ADAC GT4 Germany kam für ihn beim letzten DTM-Wochenende 2024 ein entscheidender Moment. „Ich nahm auf der Tribüne Platz und schaute mir das Finale des NXT Gen Cups an. Was ich sah, erinnerte mich sofort an meine Zeit im Suzuki Cup: Tür-an-Tür-Kämpfe, gleiche Autos, pure Rennfahrer-Duelle. Und plötzlich wusste ich: Hier gehöre ich hin!“